Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu

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" Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen fenomenler soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini Gazeteci Emrullah Erdinç, YouTube kanalında anlattı.

KOĞUŞTA "HANIMAĞA" OLDU

Erdinç'in açıklamalarına göre; Neslim Güngen 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalışıyor. Yemekleri beğendiğinde yiyen Güngen yemekleri beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyor.

Neslim Güngen koğuşundaki 3 üniversite öğrencisine sahip çıkarak hesaplarına para yatırıyor. Bu durum duyulduğunda ise Güngen koğuşta "hanımağa" olarak adlandırılmaya başlıyor. İnfaz koruma memurlarına da sorun çıkarmayan Güngen cezaevini adeta detoks kampı gibi görüyor.

"TELEFON UYARISI ALDI SAÇINI BULAŞIK SABUNUYLA YIKADI"

Güngen'in cezaevi yönetiminden sadece telefon uyarısı aldığını açıklayan Erdinç, Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürdü. Güngen kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi.

Erdinç'in iddiasına göre, Güngen cezaevinde uzun süre banyo yapmaktan mahrum kaldı ve bu nedenle oldukça kirlenmişti. Gardiyanlardan şampuan talep eden Güngen, cezaevindeki imkanlar doğrultusunda sadece haftalık harcama limitine sahip olduğunu öğrendi. Bu talebi reddedilen Güngen, saçlarını bulaşık sabunuyla yıkamak zorunda kaldı.