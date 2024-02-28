Hunter Biden, Başkan Biden\'ın görevden alınması soruşturmasında ifade verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Başkan Biden'ın görevden alınmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne ifade verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde oğlu Hunter Biden, kapalı oturumda Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne ifade verdi. Hunter Biden yaptığı açılış konuşmasında, Başkan Joe Biden'ın iş ilişkilerine dahil olmadığı için ifadesinin Cumhuriyetçilerin azil soruşturmasına "son vermesi" gerektiğini belirterek, "Babamı işime dahil etmedim. Ne avukatlık yaparken, ne yatırımlarımda ya da yurtiçi veya yurtdışı işlemlerimde, ne yönetim kurulu üyesi olarak. Asla" dedi.
Cumhuriyetçileri, açık ve ikna edici kanıtları görmezden gelmekle suçlayan Hunter Biden, ima, çarpıtma ve sansasyon ile babası hakkında söz konusu soruşturmanın başlatıldığını savunarak, "Bugünkü ifadem bu temelsiz ve yıkıcı siyasi maskaralığa bir son vermelidir" dedi.
Açılış konuşmasının ardından Hunter Biden, komitenin sorularını cevaplamaya devam etti.
Biden'a yönelik azil soruşturması
Cumhuriyetçiler, Biden'ın 2009-2017 yılları arasında eski Başkan Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı sırasında görevi kötüye kullandığını ve finansal işlerini oğlunun şirketi üzerinden yürüttüğünü iddia ediyor. Cumhuriyetçiler, aylarca süren ön soruşturmada Başkan Biden'ın yasaları çiğnediğine ilişkin henüz herhangi bir kanıt elde edemedi.
Hunter Biden hakkında 19 sayfalık belge yayınlanmıştı
Geçtiğimiz yıl ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden'ın, Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan yüklü miktarda ödeme aldığını gösteren 19 sayfa belge yayınlamış, "Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı sırasında Hunter Biden onu Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'daki oligarklardan milyonlar kazanmak için 'marka' olarak sattı" ifadeleri kullanmıştı. - WASHINGTON
Son Dakika › 3.Sayfa › Hunter Biden, Başkan Biden'ın görevden alınması soruşturmasında ifade verdi - Son Dakika
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