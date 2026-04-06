Hurma ve fıstık yağı yüklü tırda 18 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı bir tırın dorsesinde 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan Düzce'ye seyir halinde olan M.Y. (44) idaresindeki tır, Erbaa D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri ile Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hurma ve fıstık yağı yüklü tırın dorsesinde gizlenen 18 kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, Göçmen Kaçakçılığı ekiplerince Tokat merkeze götürüldü. Tır sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınarak, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - TOKAT