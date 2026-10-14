Hürmüz Boğazı'nda 2 ticari gemi daha saldırıya uğradı, biri konteyner diğeri tankerdi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ticari geminin daha saldırıya uğradığını duyurdu.

ABD ve İran arasındaki gerginlik uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine neden olmaya devam ederken, UKMTO Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ticari geminin daha şüpheli saldırıların hedefi olduğunu bildirdi. UKMTO'dan yapılan açıklamada boğazdan geçen 1 konteyner gemisi ile 1 tankerin bilinmeyen mühimmatlar tarafından vurulduğu aktarılarak, "Yetkililer olayları araştırmaktadır. Bölgedeki gemilerin dikkatli olmaları ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi. Her ikisi de 13 Ekim'de yaşanan saldırıların herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.