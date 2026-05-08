Hürmüz Boğazı'nda ABD Gemilerine Saldırı

08.05.2026 01:41
İran, Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu; gemiler Umman'a çekiliyor.

İran basını, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD savaş gemileri ile İran güçleri arasında yaşanan gerilime ilişkin detay paylaştı. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan 3 ABD savaş gemisinin İran Deniz Kuvvetleri'nin saldırısının hedefi olduğu bildirildi. Haberde, ABD'ye ait savaş gemilerinin Umman Denizi'ne doğru geri çekildiği aktarılırken, saldırının füze ve kamikaze İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca olayın boyutuna ilişkin resmi makamlarca henüz ayrıntılı açıklama yapılmadığı belirtilirken, bölgede gerilimin sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

