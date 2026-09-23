Hürmüz Boğazı'nda gemi kimliği belirsiz cisimle vurulup alev aldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda gemi kimliği belirsiz cisimle vurulup alev aldı, 2 kişi yaralandı

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisinin kimliği belirsiz cisimle vurulup alev aldığını ve sürüklendiğini, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Mürettebat tahliye edildi; soruşturma yürütülüyor, çevresel etki bildirilmedi, gemilere dikkatli seyretmeleri tavsiye edildi.

Hürmüz Boğazı'nda kimliği belirsiz bir cisimle vurulan yük gemisi, alev alarak sürüklenirken, olayda iki kişi yaralandı.

Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine ilişkin gelişmeler devam ederken, bölgede bir yük gemisine saldırı düzenlendiği duyuruldu. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, "Bir yük gemisinin güvenlik sorumlusu, kimliği belirsiz bir cisim tarafından vurulduğunu bildirdi. Alev alan gemi sürüklenirken, olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi" denildi.

Mürettebatın tahliye edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Şu an için herhangi bir çevresel etki bildirilmedi. Gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
Hürmüz Boğazı3. SayfaGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda gemi kimliği belirsiz cisimle vurulup alev aldı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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