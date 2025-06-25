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Hüsamettin Keklik Beraat Etti

Hüsamettin Keklik Beraat Etti
25.06.2025 15:09
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Antalya'da eşini tüfekle vurmakla suçlanan Hüsamettin Keklik, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Antalya'da eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hüsamettin Keklik, ilk duruşmada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Olay yerinde bulunan intihar mektubu ve otopsi raporu kararın belirleyicisi oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat 2025 sabahı meydana gelen olayda, eşi Düriye Çiğdem Keklik'i (33) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsamettin Keklik (30), yargılandığı davada ilk duruşmada beraat etti. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Keklik hakkında suçun sabit olmaması ve kesin delil bulunmaması gerekçesiyle beraat ve tahliye kararı verdi.

Maktulün kocasına yazdığı mektup yürekleri dağladı

Olay günü, sanık Hüsamettin Keklik'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak işten eve döndüğünde eşini evde ölü bulduğunu bildirdiği öğrenildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde, maktule ait olduğu belirlenen bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, "Seni aldatmadım, fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, senden başkasını düşünmedim. Seni canımdan çok sevdim. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum" ifadeleri yer aldı.

Koca eşinin intihar ettiğini ve suçsuz olduğunu savundu

Duruşmada savunma yapan Keklik, eşinin eski erkek arkadaşına ait bazı fotoğraflar nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, ancak herhangi bir şiddet uygulamadığını ve eşinin intihar ettiğini söyledi. Olayın yaşandığı saatlerde çalıştığı otelde olduğunu belirten Keklik, eşinin evlenmeden önce de intihara eğilimli bir kişilik yapısına sahip olduğunu iddia etti.

Otopsi raporu çıktı, mektubun maktule ait olduğu doğrulandı

Otopsi raporuna göre ölüm saati gece 04.00-05.00 arasında gerçekleşti ve bu sırada Keklik'in iş yerinde olduğu tespit edildi. Olay yerindeki tüfekle deneme atışı yapıldığı ve intihar mektubunun maktule ait olduğu kriminal raporlarla doğrulandı.

Hüsamettin Keklik kesin bir kanıt bulunmadığı için beraat etti

Savcılık, olay yerinde elde edilen deliller, adli tıp bulguları ve otopsi raporları sonucunda Hüsamettin Keklik'in suç işlediğine dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti de bu doğrultuda sanığın beraatine ve tahliyesine hükmetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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