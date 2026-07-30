Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent ile İlişkisi İfadesine Yansıdı

"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hüseyin Başaran, ifadesinde Haluk Levent hakkında, "Kızımın adını kullanarak sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttü. Neredeyse her gün evime geliyordu. Haluk Levent ile aramızdaki ilişki 6-7 ay içerisinde bu boyutlara ulaştı. Tılsımlı gibiydi. Sadece 22 taşınmaz devrettik. Geniş ölçüde bir ilişki tesis edildi" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde, "Haluk Levent ile 4 sene önce Trabzon Ramada Oteli'nin lobisinde tanışmıştık. Sonra 4 sene boyunca kendisini hiç görmedim. Bende telefonu dahi yoktur. 4 sene sonra bir mekanda karşılaştık. Bana daire satın almak istediğini bunun için ziyaret etmek istediğini söyledi. Bende tamam dedim. 2 gün sonra Göktürk'te bulunan satış ofisime geldi burada görüştük. Daireleri gezdi. Sonra ayrıldı. 2 gün sonra tekrar geldi. Toplu daire alımları yaptığını ve bu daireleri uluslararası yardım fonlarından gelen paralarla satın aldığını, benden de daire satın almak istediğini söyledi. Kolluk aşamasında da detaylı belirttiğim gibi aslında bir bartel havuzu oluşturduğunu ve yurt dışından fonlar geldikçe satın aldığı dairelerin parasını ödeyeceğini söyledi. Bana Yeliz Kaya'yı yurt dışındaki fonların temsilcisi olarak tanıttı. Dairelerin onun üzerine tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Kolluk aşamasında da belirttiğim gibi ilişkilerine dair görüntüler, videolar izletti. Kızımın adını kullanarak sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttü. Neredeyse her gün evime geliyordu" dedi.

"Tılsımlı gibiydi"

Başaran ifadesinde, "Bu şekilde peyderpey 21 daire, 1 fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur. Ayrıca dekontlarda da sunduğum gibi çok cüzi ödemeler yaptı. Hatta ödemelerden birisi Globus isimli şirketten geldi. Esin Önder Çağlayan'ı tanımıyorum. Ben daha sonra kendisini ve şirketlerini araştırdım. Güçlü şirketler olduğunu öğrendim. Günay Önder'i de tanımıyorum. Benim bir savunma sanayi şirketim yoktur. Sadece özel jet bakım hangarımızın bünyesinde olduğu MC havacılık şirketini ARCA havacılığa sattık. Sahibini bu vesileyle tanıdım. Benim bu 22 adet taşınmazın Esin Önder Çağlayan'a devredileceğinden haberim yoktur. Bu 22 taşınmazda ipotek yoktu. Zaten fon gelebilmesi için ipoteksiz olması gerektiğini söylemişti. Organize sanayi bölgesinde bulunan taşınmazın Globus isimli şirkete devredileceğini Yeliz Kaya'ya devredilmeden önce öğrenmiştim ama ben Globus şirketini halen Haluk Levent'in bahsettiği bartel sisteminin bir parçası olarak düşünüyordum. Bu 22 taşınmaz üzerinde şu anda ciddi ipotekler vardır. Globus ve Kanat şirketleri veya Esin Önder Çağlayan bu taşınmazlar üzerine ipotek tesis ederek kredi çekmişlerdir. Haluk Levent bir gün bana Amerika'da bir iş adamından bahsetti. Bu kişiye tekne satabileceğimizi söyledi. Ben de 'Buradan komisyonumu alırım' dedi. Sonra bizden birtakım belgeler istediler, verdik ses seda çıkmadı. Ayrıca bana kendisi için bir jet satın almak istediğini söyledi. Benim jetimin satılık olduğunu bir şekilde öğrenmiş. Sonra bana bir protokol getirdi, sonra satış gerçekleşmedi. Ben protokole imza attım ama satış tabii ki gerçekleşmedi. Birisine göstereceğini söylemişti ama kim olduğunu söylememişti. Ayrıca biz alıcısı Yeliz Kaya olan muhtelif sayıda gayrimenkul satış protokolü de yaptık. Bu protokollerin konusu yaklaşık 100 taşınmazı içermektedir. Devrettiğimiz taşınmaz sayısı 22'dir. Diğer taşınmazları devretmedik. Devrettiğimiz taşınmazların da parasını alamadık. Yanlış hatırlamıyorsam iki kere yukarıda bahsettiğim jeti kiralayarak seyahatler yaptı ancak bunların da parasını ödemedi. Haluk Levent ile aramızdaki ilişki 6-7 ay içerisinde bu boyutlara ulaştı. Tılsımlı gibiydi. Sadece 22 taşınmaz devrettik ama yukarıda bahsedilen protokoller imzalandı. Geniş ölçüde bir ilişki tesis edildi. Benim yurt dışında adıma kayıtlı olan hiç taşınmazım yoktur. Haluk Levent'in yurt dışında taşınmazı olup olmadığını bilmiyorum. Ben derneği de bilmiyorum. Kesinlikle bana yurt dışında bir taşınmaz devretmemiştir. Yurt dışında herhangi bir ticari ilişkimiz de olmadı. Güney Köse isminde birisini duymadım. Haluk Levent de kendisinden hiç bahsetmedi. Ben Yeliz ve Haluk'u tanıyorum. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.