Husi sözcüsü Saree, Mekke bölgesine saldırı düzenlemediklerini açıkladı - Son Dakika
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Husi sözcüsü Saree, Mekke bölgesine saldırı düzenlemediklerini açıkladı

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Husilerin sözcüsü Yahya Saree, Mekke'yi hedef almadıklarını ve bugün Suudi topraklarına saldırı yapmadıklarını açıkladı. Saree, saldırıların petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldığını söylerken koalisyon Mekke istikametindeki İHA'yı imha ettiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme bölgesini hedef almadıklarını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler ve Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik sürüyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki'nin Husilerin Mekke-i Mükerreme bölgesi istikametine bir İHA fırlattığı, bu İHA'nın önlendiğini ve imha edildiği açıklamasına Husiler'den cevap geldi. Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Saree, bugün Suudi Arabistan topraklarını hedef alan herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini, ayrıca saldırıların "petrol tesislerini ve askeri üsleri" hedef aldığını aktardı.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaMekkeDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Husi sözcüsü Saree, Mekke bölgesine saldırı düzenlemediklerini açıkladı - Son Dakika
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