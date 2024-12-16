Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrial'e balistik füze saldırısı düzenledi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in Yafa kentindeki askeri bir hedefe balistik bir füze fırlattıklarını açıkladı.
İsrail ordusu, Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısını doğrulayarak, füzenin İsrail'e ulaşmadan imha edildiğini aktardı. - SANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Husiler İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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