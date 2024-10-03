Husiler Kızıldeniz'de İngiliz Tankere Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a bomba yüklü tekneyle saldırı düzenledi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a bomba yüklü tekneyle saldırı düzenledi.
Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü tekneye ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görüldü.
Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - SANA
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