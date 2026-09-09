Husiler: Suudi Arabistan Yemen'de 32 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Husiler: Suudi Arabistan Yemen'de 32 hava saldırısı düzenledi

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İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Marib, El-Cevf, Taiz ve Hudeyde vilayetlerine 32 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suudi Arabistan'dan henüz açıklama gelmezken, son çatışmalarda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkedeki çeşitli bölgelere 32 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Marib, El-Jawf, Taiz ve Hudeyde vilayetlerindeki çeşitli bölgelere 32 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Suudi Arabistan'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistanlı yetkililer dün Husiler'in saldırıları sonucu salı günü petrol sahalarının geçici olarak kapandığını ve 73 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Yemen'de Husi milislerinin Babülmendep Boğazı yakınlarında toprak ele geçirmek için büyük bir harekat başlatmasıyla çatışmalar yeniden alevlenmişti.

Fransız haber ajansı AFP'nin Husi milisleri ve Yemen hükümetine bağlı güçlere dayanarak hazırladığı verilere göre Yemen'deki son çatışmalarda çoğunluğu iki taraftan olmak üzere 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, 3. Sayfa, Yemen, Marib, Taiz, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husiler: Suudi Arabistan Yemen'de 32 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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