Husiler, Tur el-Baha girişindeki askeri kampa saldırarak Aden'e 80 kilometre yaklaştı - Son Dakika
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Husiler, Tur el-Baha girişindeki askeri kampa saldırarak Aden'e 80 kilometre yaklaştı

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Reuters'a konuşan dört askeri kaynağa göre Husiler, Aden'e 80 kilometre mesafedeki Tur el-Baha'nın girişindeki askeri kampa saldırdı. Hükümet güçleri Tur el-Baha yönüne çekildi; kaynaklara göre bu ilerleyiş Babülmendep Boğazı'na hakim dağlardaki güçleri kuşatma fırsatı verdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin ana kalelerinden olan geçici başkenti Aden'e 80 kilometre mesafedeki bir bölgeye saldırı düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerleyişi sürüyor. Reuters'a konuşan dört askeri kaynağa göre Husiler, Yemen hükümetinin ana kalelerinden ve geçici başkenti olan Aden'e 80 kilometre mesafedeki Tur el-Baha'nın girişinde bulunan bir askeri kampa saldırdı. Aden'e ulaşımın ana güzergahlarından biri olan Tur el-Baha, Lahic kent merkezine yaklaşık 50, Aden'e ise 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Söz konusu güzergah, hükümetin kontrolündeki bölgeler ile Taiz arasındaki son bağlantı noktası olarak biliniyor.

Husiler, 3 gün önce El-Makatıra bölgesindeki hükümet mevzilerine saldırı başlattıklarını ve o tarihten bu yana ilçenin tamamını ele geçirdiklerini duyurmuştu. Dağlık bir bölge olan El-Makatıra, Taiz'i Aden'e bağlayan yola hakim konumda bulunuyor. Kaynaklara göre Husiler, hükümet güçlerini Tur el-Baha yönüne çekilmek zorunda bıraktı.

Kaynaklar, bu ilerleyişin Husilere Babülmendep Boğazı'na hakim dağlar boyunca konuşlanmış hükümet güçlerini yanlardan kuşatma fırsatı verdiğini söyledi. Hükümet güçleri, Husileri bu bölgeden yalnızca birkaç hafta önce çıkarmıştı. Bu ilerleyişle Husiler, 2015'te savaşın ilk aylarında kısa süreliğine girdikleri ancak daha sonra geri püskürtüldükleri Aden'e o tarihten bu yana en yakın noktaya ulaşmış oldu.

Kaynak: İHA
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