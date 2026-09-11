Husilerin kontrolündeki Mocha limanına 6 füzeyle saldırı düzenlendi

Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin kontrolünde bulunan Mocha şehrinideki limana füze saldırısı düzenlendi.

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husilerin dün Kızıldeniz'deki liman kenti Mocha'nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından kente yönelik saldırılar hız kazandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yemenli bir yetkili, Mocha kentinde bulunan limanın 6 füzeyle hedef alındığını belirterek, füzelerin kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, geçtiğimiz saatlerde Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Mocha Havalimanı'na 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesiyle en az 46 bin kişi yerinden edildi

Yemen'deki çatışmaların şiddetlenmesi ile binlerce kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneybatısında Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların geçen hafta yeniden başlamasından bu yana en az 46 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, "Yemen'de çatışmaların geçen hafta şiddetlenmesinden bu yana en az 46 bin kişi yerinden edildi" ifadelerini kullanarak, sayının her geçen saat arttığına dikkat çekti.