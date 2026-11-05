Husilerin Medine'ye fırlattığı balistik füze imha edildi, koalisyon sözcüsü açıkladı

Husilerin Medine'ye fırlattığı balistik füze imha edildi, koalisyon sözcüsü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere'ye fırlattığı balistik füzenin engellenip imha edildiğini açıkladı. Açıklamadan önce Suudi Sivil Savunması, Yanbu için kısa süreli uyarı yayımlamış, ardından tehdidin geçtiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Medine-i Münevvere'ye fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Medine-i Münevvere'ye doğru fırlatılan bir baslitik füzenin engellendiğini ve imha edildiğini belirtti.
El-Maliki'nin açıklamasından önce Suudi Arabistan Sivil Savunması, Medine bölgesindeki Kızıldeniz yakınlarında bulunan Yanbu için kısa süreliğine bir uyarı yayınlamış, kısa süre sonra tehdidin geçtiğini duyurmuştu.
Önemli bir petrol ihracat merkezi olan Yanbu, ülkenin Doğu-Batı boru hattı üzerinden taşınan petrol sevkiyatları için önemli bir çıkış noktası.
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