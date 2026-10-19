Husilerin Şebve'deki eğitim kampına füze saldırısında 53 kişi öldü, 200 yaralı - Son Dakika
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Husilerin Şebve'deki eğitim kampına füze saldırısında 53 kişi öldü, 200 yaralı

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Husilerin Şebve vilayetinde hükümete ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Şebve yetkilileri can kaybının artabileceğini belirterek hava savunma ve erken uyarı sistemlerinin acilen sevkini istedi.

Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana ve ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler arasındaki çatışmalarda can kaybı her geçen gün artıyor. Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

Şebve yetkilileri, kampta acemi askerlerin eğitim aldıkları belirterek, can kaybını artabileceğini ifade etti. Yetkililer, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ve hükümete çağrıda bulunarak, Şebve'nin askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla hava savunma ve erken uyarı sistemlerinin acilen sevk edilmesini talep etti.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaYemenDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Husilerin Şebve'deki eğitim kampına füze saldırısında 53 kişi öldü, 200 yaralı - Son Dakika
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