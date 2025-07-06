Husumet Sebebiyle Silahlı Saldırı

Samsun'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı silahla vurmak isterken yaşanan arbede sırasında yanındaki 2 kişiyi yaraladı. Vurduğu şahıstan özür dileyen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinin kırsal mahallesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve 3 yıldır Aydın ilinde yaşayan C.Ş.'nin babası hastalanınca Samsun'a geldiğini öğrenen T.A., tabancayla C.Ş.'yi vurmak isterken yaşanan arbede ve boğuşma sırasında C.Ş.'nin kardeşi N.Ş. ile amcasının oğlu S.Ş.'yi yaraladı. S.Ş.'nin vurulduğunu gören T.A., kendisinden özür de dilemeyi ihmal etmedi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. ve S.Ş. tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN