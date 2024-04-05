Hüyük Muhtarı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtar, bugün gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Ulupınar Mahallesi Muhtarı Ayhan Küçükyılmaz (49) için Hüyük Merkez Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Küçükyılmaz'ın naaşı daha sonra omuzlarda taşınarak şehir mezarlığına götürülüp burada defnedildi. Cenazeye Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, mahalle muhtarları, sporcular, esnaf, ilçe sakinleri ve yakınları katıldı.
Hüyük'ün Ulupınar Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçiminde yeniden muhtarlığa seçilen aynı zamanda amatör ligde mücadele eden Hüyük Belediyespor Futbol Takımı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yöneticisi olan Ayhan Küçükyılmaz, mazbatasını almaya hazırlandığı günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. - KONYA
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