Hüyük Muhtarı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hüyük Muhtarı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hüyük Muhtarı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar, bugün dualar eşliğinde defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

05.04.2024 16:09  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtar, bugün gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Ayhan Küçükyılmaz (49) için Hüyük Merkez Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Küçükyılmaz'ın naaşı daha sonra omuzlarda taşınarak şehir mezarlığına götürülüp burada defnedildi. Cenazeye Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, mahalle muhtarları, sporcular, esnaf, ilçe sakinleri ve yakınları katıldı.

Hüyük'ün Ulupınar Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçiminde yeniden muhtarlığa seçilen aynı zamanda amatör ligde mücadele eden Hüyük Belediyespor Futbol Takımı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yöneticisi olan Ayhan Küçükyılmaz, mazbatasını almaya hazırlandığı günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hüyük Muhtarı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:45:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hüyük Muhtarı Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement