Huzur İstanbul Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Huzur İstanbul Uygulaması Başladı

17.07.2026 21:28
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması ile helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 'Huzur İstanbul' adlı helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri kuş uçurtmadı. Durdurulan araçlar, sürücüler ekipler tarafından didik didik arandı.

Bazı şahıslara GBT sorgulaması yapıldı

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Öte yandan kask olmadan motosiklet süren sürücü ve artçısına 2 bin 500 TL ceza kesildi gerekli uyarılar ekipler tarafından yapıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Helikopter, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Huzur İstanbul Uygulaması Başladı - Son Dakika

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