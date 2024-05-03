Huzurevinde Yemek Sırası Tartışması Cinayetle Bitti: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Huzurevinde Yemek Sırası Tartışması Cinayetle Bitti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da huzurevinde yaşanan yemek sırası tartışmasında husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldıran bir kişi, 2 huzurevi sakinini öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

03.05.2024 19:03  Güncelleme: 19:37
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Huzurevinde yemek sırası tartışması cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı, 2 huzurevi sakinini öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye yemek sırası tartışmasında bıçakla saldıran kişi dehşet saçtı. Olayda huzurevi sakini 2 yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay dün gece 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt (65), husumetli olduğu öne sürülen diğer huzurevi sakinlerinden Ali Serdar Batır (66), Selçuk Goncegül (73), ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Olay sonrası Söğüt yangın merdiveninden kaçarken, huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise kaçan İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Cenazeler olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

Şüpheli İzzettin Söğüt ile 6 ay birlikte kaldığını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde birisi gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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