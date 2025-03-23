İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne getirildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı. - İSTANBUL