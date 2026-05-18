İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolün geçirilen şüpheliler daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL