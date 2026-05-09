İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik soruşturmada 7 şahıs serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edilmişti. Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

7 şahıs serbest bırakıldı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ö., Cezayir A., Ahmet K., Ünal A. ile Hakan C. 'imza' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Murat C. 'ev hapsi' tedbiriyle serbest kalırken, Adnan C. ise doğrudan serbest bırakıldı. Öte yandan, 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL