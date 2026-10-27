İBB Kabataş Transfer Merkezi'nde sel riskine karşı kum çuvallarıyla barikat kuruldu - Son Dakika
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İBB Kabataş Transfer Merkezi'nde sel riskine karşı kum çuvallarıyla barikat kuruldu

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'nin sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İBB Kabataş Transfer Merkezi'nde sel riskine karşı kum çuvallı önlem alındı. Merkez girişindeki barikatlar dikkat çekti; vatandaşlar çuvalların üzerinden atladı veya boşluktan geçti.

İstanbul'da sel riskine karşı büyükşehir belediyesine bağlı Kabataş Transfer Merkezi'nde alınan ilginç çuvallı önlem dikkat çekti.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinin İstanbul için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Kabataş Transfer Merkezi'nde muhtemel bir sel riskine karşı kum çuvallı önlem alındı. Merkez girişinde su akışını kesmek için örülen kum çuvallı barikatlar dikkat çekti. Merkezi kullanan vatandaşların, sıralanan çuvalların üzerinden rahatlıkla atladığı veya bırakılan boşluktan geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi3. SayfaFırtınaFırtınaKabataşGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: İBB Kabataş Transfer Merkezi'nde sel riskine karşı kum çuvallarıyla barikat kuruldu - Son Dakika
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