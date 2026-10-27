İBB Kabataş Transfer Merkezi'nde sel riskine karşı kum çuvallarıyla barikat kuruldu

İstanbul'da sel riskine karşı büyükşehir belediyesine bağlı Kabataş Transfer Merkezi'nde alınan ilginç çuvallı önlem dikkat çekti.

Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinin İstanbul için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Kabataş Transfer Merkezi'nde muhtemel bir sel riskine karşı kum çuvallı önlem alındı. Merkez girişinde su akışını kesmek için örülen kum çuvallı barikatlar dikkat çekti. Merkezi kullanan vatandaşların, sıralanan çuvalların üzerinden rahatlıkla atladığı veya bırakılan boşluktan geçtiği görüldü.