İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran'da Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler tarafından mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için gerekli talimatların verildiği ve soruşturmaya titizlikle devam edildiği aktarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?