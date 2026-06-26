İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

26.06.2026 22:21
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İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, 'yol kesmek sureti ile yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Kültür, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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