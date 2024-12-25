İBB Kumanyası 51 Öğrenciyi Hastanelik Etti - Son Dakika
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İBB Kumanyası 51 Öğrenciyi Hastanelik Etti

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Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda İBB'nin izinsiz dağıttığı kumanyalar, öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetine neden oldu. 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

25.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Şile'de 51 öğrenci İBB'nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu

İSTANBUL - Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan izinsiz bir şekilde öğrencilere sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Dağıtılan kumanyaları yiyen öğrenciler hastanelik oldu.

Dağıtılan sandviçlerin içeriğinde kaşar peyniri, cheddar peyniri, domates ve marul bulunduğu belirlendi. Ancak, kumanyaları tüketen öğrencilerden saat 09: 15 itibarıyla bulantı ve kusma şikayetleri gelmeye başladı. İlk şikayetlerin duyulmasının ardından okul yönetimi tarafından hemen 112 Acil Servis'e haber verildi.

Şikayetler üzerine, 51 öğrenci Şile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrencilerin tedavi ve takip süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

İBB Kumanyası 51 Öğrenciyi Hastanelik Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Kumanyası 51 Öğrenciyi Hastanelik Etti - Son Dakika

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