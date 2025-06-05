İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Capacity AVM'nin sahiplerinden rüşvet istediği iddia edilen Süleyman Atik, 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB Soruşturmalarında Tutuklu İsimler Tahliye Edildi - Son Dakika
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