İBB\'ye 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: 49 Gözaltı

Yolsuzluk soruşturmasında İBB'ye 4. dalga operasyonu: 49 kişi hakkında gözaltı kararı

İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü ve Koruma Müdürü gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, İBB iştiraki İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda, şüpheliler Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon kapsamında şüpheliler ile ilgili yakalama, gözaltı, arama, el koyma işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.