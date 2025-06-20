İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni tutuklandı

İSTANBUL - İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, savcılıkta ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe, 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.