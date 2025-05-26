İBB'ye Yönelik 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB çalışanları hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta düzenlenen 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüphelinin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.