İBB'ye yönelik 5'inci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 5'inci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri de tamamlanan 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonunda 36 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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