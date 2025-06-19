İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Şüpheli Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadelerinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde yeniden ifade verdi. İfadelerinin ardından 4 şüphelinin de tahliye edildiği öğrenildi. - İSTANBUL