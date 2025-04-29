İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 48 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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