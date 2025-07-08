İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltılar - Son Dakika
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