İBB'ye Yönelik Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmasında 52 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayram Devlet Hastanesi'ne getirildi