İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Serbest Bırakıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 36 şüphelinin ise hakimlikteki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılığa ifade veren şüphelilerden 36'sı tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 36 şüphelinin ise hakimlikteki sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.