İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 13 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 20 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmıştı.

13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden, aralarında Taner Çetin'in bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 6 şüpheli 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüpheli hakkında da 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL