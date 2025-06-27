İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Şüpheli Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve tutuklanarak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Savcılığa ifade verdi. Kapki ve Şenol, ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tahliye edildi. - İSTANBUL