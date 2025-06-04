İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonu: 3 Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında savcılık ifadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 36 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Görkem Kızılkayak, Hakan Ateş, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ise 'yurtdışı çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL