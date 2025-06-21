Fatih Keleş\'in tutuklanan oğlu ve yeğeninin ifadeleri ortaya çıktı: Elden 5 milyon verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

FATİH KELEŞ'İN TUTUKLANAN OĞLU VE YEĞENİNİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden iş insanı Adem Soytekin'in 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan ve dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'rüşvet almak' suçundan tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanan yeğeni Murat Keleş'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

"BANA, İÇİNDE KİRACISI OLAN BİR DAİREYİ ÜZERİME ALIRSAM KİRACIYI DAHA KOLAY TAHLİYE EDEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİ, BEN DE KABUL ETTİM"

İfadesinde inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek, "Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi. Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım. Ben babamla çalışmadım, ayrıca babamın çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"AMCAMIN YANINA PARA GETİRİP GÖTÜREN KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek, "Fatih Keleş benim amcamdır. Amcamın yanına para getirip götüren kimseyi görmedim. Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Ben kimseden para almadım, Ekrem İmamoğlu ve İBB dosyasında adı geçen diğer şahıslarla herhangi bir bağlantım yoktur" ifadelerini kullandı.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri ile gündeme gelmişti. İmamoğlu'nun 'sağ kolu' ve 'kasası' olarak anılan Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirilmişti. Keleş, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler arasında yer alıyor.