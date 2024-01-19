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İçi para dolu cüzdan bulundu ve sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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İçi para dolu cüzdan bulundu ve sahibine ulaştırıldı

İzmir Konak'ta bir temizlik işçisi, içinde döviz, Türk lirası ve kredi kartları bulunan bir cüzdanı buldu. Cüzdanı tereddüt etmeden sahibine ulaştıran işçinin bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdan sahibi ise cüzdanına kavuştuğu için çok mutlu oldu ve teşekkür etti.

İçi para dolu cüzdan bulundu ve sahibine ulaştırıldı
19.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:07
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İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı

İZMİR - İzmir Konak'ta, içinde döviz ve Türk lirası ile kredi kartları bulunan cüzdanı bulan temizlik işçisi, bulduğu cüzdanı tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı. İşçinin sokakta temizlik yaptığı esnada cüzdanı bulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde 304 sokakta meydana geldi. Konak Belediyesinde görevli temizlik işleri personeli Hüseyin Söğüt, sokakta temizlik yaptığı esnada merdivenlerde içerisinde döviz, Türk lirası ve kredi kartları bulunan cüzdan buldu. Bulduğu cüzdanı muhafaza altına alan temizlik işçisi Söğüt, "Yolda temizlik yaparken bir cüzdan buldum. Önce biraz panik yaptım. Daha sonra cüzdanı açıp baktığımda içinde döviz, Türk lirası ve kredi kartları vardı. Sonra ileride gördüğüm bir beyefendi vardı. O beyefendi 'bir cüzdan kaybettim' deseydi, cüzdanı ona verecektim. Daha sonra 60-70 metre kadar ileriye gittim ve orada çantasını kurcalayan bir hanımefendi vardı. Ona da 'bir şey kaybettiniz mi?' diye sordum. O da 'hayır' deyince yoluma devam ettim" dedi.

İşçinin cüzdanı bulduğu anlar güvenlik kamerasında

"Çavuşumu ve işletme müdürümüzü aradım" diyen Söğüt, "Ondan sonra da emniyeti aradım. Tarihi Asansör'ün oraya polisler geldi. Daha sonra da cüzdan sahibi hanımefendiye ulaştık ve kendisi gelince cüzdanı teslim ettim. Cüzdanına kavuşan hanımefendi ise çok mutlu oldu ve teşekkür etti" diye konuştu. Öte yandan, temizlik işçisi Söğüt'ün cüzdanı buladığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa İçi para dolu cüzdan bulundu ve sahibine ulaştırıldı - Son Dakika


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