İçişleri Bakanı: 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 2 milyon 365 bin 59 aracın kontrol edildiğini ve toplam 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimler sonucunda hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

01.09.2024 08:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 365 bin 59 aracın denetlendiğini ve toplam 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. Denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan

123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan

16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya trafikte alkollü araç kullanımı ile mücadeleye dikkati çekerek, Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi - Son Dakika
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