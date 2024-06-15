İçişleri Bakanı: 2 Milyon 675 Bin 510 Araç Denetlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2 Milyon 675 Bin 510 Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 675 bin 510 aracın kontrol edildiğini açıkladı. Denetimler sonucunda çakar kullanımı, hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası eksikliği gibi birçok ihlal tespit edilerek toplamda 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması ve güvenli sürüşe dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

15.06.2024 08:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında: 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya denetimlerle ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Işıklı yada sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 2 Milyon 675 Bin 510 Araç Denetlendi - Son Dakika

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