 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 215 bin 224 konteynerde toplamda 691 bin afetzedemizin misafir edildiğini belirtti. Konteynerler, afetzedelere geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kullanılıyor.

02.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor" - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:06:43. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement