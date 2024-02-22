İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-22' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-22' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: \'SİBERGÖZ-22\' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

22.02.2024 13:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-22' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-22' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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