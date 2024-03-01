İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketi sonrası 4 ilçe 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketi sonrası 4 ilçe 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

İçişleri Bakanı: Antalya\'daki sel felaketi sonrası 4 ilçe \'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi\' ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen sel felaketi sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle oluşan sel felaketinin etkilerinin hızla giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

01.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( Antalya'daki sel felaketi): "Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketi sonrası 4 ilçe 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketi sonrası 4 ilçe 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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