İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-14" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-14" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:
"Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 476 şahıs, dolandırıcılıktan 229 şahıs, yağmadan 90 şahıs, adam öldürmeden 34 şahıs, cinsel suçlardan 49 şahıs, narkotik suçlarından 449 şahıs, terörden 41 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 şahıs adalete teslim edildi. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda 2 bin 614 Firari Yakalandı - Son Dakika
İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, gece saatlerinde sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.
Erzurum'da psikolojik tedavi gören 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle şehir dışına kaçmaya çalışan Böçkün, polis tarafından yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, taş kokain, esrar, haplar, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alacaklılarını takip eden bir grup şüpheli, araçlarını kurşuna dizdi. Şans eseri yara almayan araç sahipleri, polis tarafından yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa'da alacaklılarını takip eden bir grup şüpheli, hedef araca peş peşe ateş açtı. Araç delik deşik olurken, içeride bulunan iki kişi şans eseri yara almadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri polisi, uzun süredir aranan S.E. ve Y.U. adlı zanlıları Konak ve Gaziemir ilçelerinde gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda kıskıvrak yakaladı. S.E. silahlı yağma suçundan 31 yıl 2 ay, Y.U. ise birden fazla kişi ile yapma suçundan 32 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 1 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında toplam 97 bin 101 taşıt ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik mevzuatı ihlali ve kusuru tespit edilen 340 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti çıkan yangın, bir camide korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu. Yangının caminin imam odasındaki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda camide maddi hasar meydana geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülüyor.
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