İçişleri Bakanı: Bayram tatili boyunca 66 bin 92 personel görevlendirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Bayram tatili boyunca 66 bin 92 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, trafik tedbirleri kapsamında bin 63 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 EDS'nin yol denetimleri yapacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

14.06.2024 11:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarma teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine ye verdi.

Yerlikaya paylaşımında Kurban Bayramı tatili boyunca bin 63 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 EDS'nin yol denetimleri yapacağını kaydetti.

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Bayram tatili boyunca 66 bin 92 personel görevlendirildi - Son Dakika

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