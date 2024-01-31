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İçişleri Bakanı: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında binlerce şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında binlerce şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında binlerce şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve 3 bin 744'ünün tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

31.01.2024 08:26  Güncelleme: 08:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını ve 3 bin 744'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandığını, bunlardan 3 bin 744'ünün tutuklandığını ve bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

"82 bin Suriyeli ülkelerine döndü"

Paylaşımında 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu ülkeden çıkış yaptığını belirten Yerlikaya, "82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı" dedi.

Yerlikaya paylaşımının sonunda umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında binlerce şüpheli yakalandı - Son Dakika


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